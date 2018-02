Golden Star Resources Inc. meldete gestern neue Analyseergebnisse des Bohrprogramms, welches das Unternehmen in der untertägigen Goldmine Wassa in Ghana durchführt. Nach Angaben des CEOs bestätigen die Ergebnisse die Einschätzung, dass in der Mine zur Tiefe hin noch großes Potential besteht, und dass sich der Erzkörper deutlich über die bislang bekannten Mineralreserven hinaus erstreckt. Die Bohrungen sollen in diesem Jahr in verschiedenen Zielgebieten fortgesetzt werden.



Zu den Höhepunkten der zuletzt analysierten Bohrkerne zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch BS17DD385D3: 4,4 g/t Gold über 94,0 m, darin 8,3 g/t Gold über 18,4 m und 4,5 g/t Gold über 29,8 m



? Bohrloch BS17-720-29: 8,7 g/t Gold über 27,1 m, darin 22,2 g/t Gold über 8,3 m; sowie 7,3 g/t Gold über 11,4 m



? Bohrloch 242DD17006: 8,2 g/t Gold über 6,8 m



