Aktie im Fokus - Sartorius Vz.

Die Vorzugsaktie von Sartorius notierte am 01. Februar 2018 auf ihrem letzten Hoch von 101,30 Euro. Danach korrigierte das Wertpapier bis auf das jüngste Verlaufstief vom 06. Februar 2018 von 88,00 Euro. Diese Kursbewegung könnte helfen, die Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren. Die Widerstände fänden sich bei 98,15 Euro, 99,96 Euro und 101,30 Euro.

Die Unterstützungen kämen bei 96,20 Euro, 94,65 Euro und 93,10 Euro in Betracht. Die Experten der UBS vergaben in ihrer aktuellen Studie ein Ziel von 97,00 Euro. Das Kursziel wurde in der Aufwärtsbewegung vom 14. Februar bereits erreicht. Ein Rücksetzer wäre nun zur Unterseite auf das 61,8prozentige Fibonacci-Retracement von 96,20 Euro möglich. Auf der Oberseite wäre die Abwärtstrendlinie, die vom 101,30-Euro-Hoch verläuft als Hindernis zu überwinden.

