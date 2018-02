Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-15 / 10:39 *Bayreuth, 15. Februar 2018. *Die Genussschein-Gläubiger der SeniVita Sozial gGmbH (SVS) werden am 28. Februar 2018 eine weitere Zahlung von 3,0 Prozent auf die Grundverzinsung erhalten (ebenso die Genussrechts-Gläubiger). Die bei den börsennotierten Genussscheinen (ISIN: DE000A1XFUZ2, WKN: A1XFUZ) somit verbleibende Differenz in Höhe von 2,0 Prozent zu der gemäß Genussscheinbedingungen geltenden Grundverzinsung in Höhe von 7,0 Prozent wird zusammen mit der nächsten regulären Zinszahlung am 27. Mai 2018 ausgezahlt. Die Nachzahlung auf die Grundverzinsung wird aufgrund der fortgesetzten positiven Entwicklung im operativen Bereich bei der SVS möglich. Zudem kann die auf die Erbringung von Pflegedienstleistungen spezialisierte Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH (SSC) durch die erfolgreiche Restrukturierung auch planmäßig wieder die von der SVS gegebenen Kredite zurückführen. Mit den positiven Effekten aus der Restrukturierung der SSC und aus der vor kurzem mit der INP-Gruppe abgeschlossenen strategischen Partnerschaft erwartet die Geschäftsführung im Jahr 2018 einen Anstieg der Erträge. Als gemeinnütziges Unternehmen reinvestiert die SeniVita Sozial gGmbH Überschüsse in neue soziale Projekte wie zum Beispiel den Ausbau des Angebots an Pflegewohnanlagen nach dem von SeniVita entwickelten Konzept der AltenPflege 5.0. AltenPflege 5.0 kombiniert mehrere, modulare Dienstleistungselemente und vereint seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung sowie Tagespflege unter einem Dach. Dieses Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität. Die SVS betreibt selbst drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche und erzielt zudem Erträge als Eigentümer von Pflegeimmobilien. Alle Termine für die Zinszahlungen finden sich auch im Internet auf der Homepage der SVS unter www.senivita-sozial.de/InvestorRelations/Unternehmenskalender. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Sozial gGmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-02-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 654525 2018-02-15

