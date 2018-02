Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erschließt den Zukunftsmarkt für Smart Surfaces.

Der Konzern nutzt sein breites Technologieportfolio und integriert künftig zusätzlich Elektronik-Know-how in innovative Kunststoffoberflächen. Nanogate eröffnet somit Unternehmen den Weg zu revolutionären Design- und Bedienkonzepten. Erste Projekte für Integrated Smart Surfaces erwartet Nanogate bereits 2018. Im Rahmen der Markterschließung vereinbarte Nanogate zudem eine weitgehende Kooperation mit dem finnischen Technologie-Startup TactoTekTM Inc. und investiert in das Unternehmen.

Ralf Zastrau, CEO Nanogate SE: "Nanogate möchte die kommende Revolution im Oberflächenmarkt mitprägen. Durch die Integration von elektronischen Funktionen in die Produktoberfläche zusammen mit multifunktionalen Eigenschaften werden zukünftig völlig neue Design- und Bedienkonzepte für Geräte aller Art ermöglicht. Die Konzeption von Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine ist einer der Megatrends in der Produktentwicklung in den nächsten Jahren. Auch dank unserer jüngsten Akquisition in Österreich verfügen wir bereits über weitergehendes Elektronik- und Oberflächen-Know-how für ...

