Bewegte Kreativitätstechniken - 50 Techniken in einem YouTube Kanal überein Jahr(press1) - 15. FEbruar 2018 - München - Die Strategie- undMarketingberatung Social Creative Room aus München beginnt im Februar eineVideoreihe zu Kreativitätstechniken auf YouTube.Jede Woche eine neue Technik. Die Videos richten sich nicht ausschließlichan ein Fachpublikum aus Werbung und Marketing. Jeder kann davonprofitieren, wenn im Kopf mal wieder Blockade angesagt ist und dringendeine Idee geboren werden muss.Mit einer gehörigen Portion Spaß und einem Augenzwinkern werden in denüber 50 Videos mehr oder weniger bekannte Techniken gezeigt. Mal sehropulent und actionreich, mal einfach und einprägsam präsentieren dieStrategen und Berater von Social Creative Room Inhalte, die man sonst ausFachbüchern kennt.Für Gründer und Geschäftsführer, Holger Maurer, war es vor allem wichtig,die Sache nicht zu akademisch anzugehen. "Wir wollen den Leuten da draußenwieder Spaß an Kreativität vermitteln". Dieser sei nämlich in den letztenJahren in großen Firmen etwas verloren gegangen, glaubt er. Zumindest hater selbst diese Erfahrung in der Arbeit mit Unternehmen gemacht, seit ervor vier Jahren seine Strategie- und Marketingberatung gegründet hat.Natürlich hat die Videoreihe auch die Aufgabe, potenzielle Kunden aufSocial Creative Room aufmerksam zu machen. Und dabei ist dieHerangehensweise sehr konsequent. Denn Kern der Arbeit bei Social CreativeRoom ist immer der sehr enge Austausch und die echte Zusammenarbeit miteinem Kunden. Zu Beginn geht es in vielen Fällen darum, Denkblocken zulösen, den Tunnelblick abzulegen, Neues zuzulassen. Dabei helfen dieseKreativitätstechniken entscheidend. Weg von der Black Box "Kreativität",die vermeintlich ausschließlich in Agenturen steht und die man mit einemschlichten Briefing füttert kann und dann exzellente und passendeErgebnisse erwartet. Die Idee muss auch mit im Unternehmen entstehen, dennda ist das Wissen in Reinform vorhanden. Egal ob es um eine neueUnternehmensstrategie oder eine Werbekampagne geht. Kunden, die ebensodenken, finden bei Social Creative Room einen passenden SparringspartnerDie unkonventionellere Art von Social Creative Room an Dinge heranzugehen,zeigt sich in der Machart der Videos.http://www.youtube.com/socialcreativeroom.Schnell spürt man, der Spaß an und bei der Arbeit ist nicht gespielt. Dasteckt jede Menge Energie in diesem Altbau im Münchner Lehel. GleicheLeidenschaft spürt man auch auf dem Blog von SCR http://www.social-creative-room.de/blog/. Entstanden sind die Videos in Zusammenarbeit mitder Videoproduktion Upclose Picture aus München.Systematisch kreativ Marketing Ideen entwickeln - Kreativagentur zeigtTechniken: https://youtu.be/hgP4A3JmMmsSOCIAL CREATIVE ROOM GmbHStrategie- und MarketingberatungHolger MaurerAgenturräume: Thierschstraße 2580538 MünchenTel: 015121242429E-Mail: mailto:hello@social-creative-room.deDie SOCIAL CREATIVE ROOM GmbH ist eine Strategie- und Markenberatung, diesich zum Ziel gesetzt hat, viel enger mit Kunden an den Herausforderungenvon Kommunikation, Marketing und oder Kreativ-Ideen zu arbeiten. InWorkshops hebt Social Creative Room die Schätze, die in jedem Unternehmenvergraben sind und formt diese zusammen zu kreativen Storytelling-Konzepten oder zu komplett neuen Kommunikationsstrategien. 2014 gegründet,arbeitet Holger Maurer, Gründer und Geschäftsführer mit seinem Team heutefür Unternehmen aus verschiedensten Bereichen.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1518688054.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* SWOT Analyse als SWAT Team - der YouTube Kanal stelltKreativitätstechniken flimisch dar. (jpg, 108 KByte)

