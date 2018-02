Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Medicospeaker - die digitale Übersetzungshilfe(press1) - Ehekirchen, 15. Februar 2018Der Einsatz von Medicospeaker reduziert Kosten für Dolmetscher undverhindert Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren imGesundheitswesen.Die Medicospeaker-App wurde entwickelt, um in Zeiten der zunehmendenGlobalisierung Sprachbarrieren im Gesundheitswesen kosteneffizient zureduzieren. Die Anzahl von fremdsprachigen Patienten stellt medizinischeEinrichtungen und deren Personal vor immer größere Herausforderungen, wieauch die erst die erst kürzliche Forderung nach einer geregeltenFinanzierung von Dolmetschern unterstreicht. "Als ehemaligerKrankenpfleger kenne auch ich das Problem, dass Sprachbarrieren eine großeHerausforderung im Gesundheitswesen darstellen", so der CEO LukasFortmeier.In Zusammenarbeit mit Fachpersonal wurden Phrasen zu Gesprächsverläufenverknüpft und in bis zu 14 flexibel wählbaren Sprachen übersetzt. DieGesprächsverläufe bilden bisher alltägliche Prozesse der Pflege nach demwissenschaftlichen Modell von Juchli ab. Pflegekräfte können so auf vielenSprachen mit dem Patienten Aufnahmegespräche führen, die App in diversenPflegesituationen einsetzen und im Notfall schnell und gezieltkommunizieren. Außerdem kann der Patient verschiedene Bedürfnissejederzeit mitteilen.In naher Zukunft werden weitere Bereiche des Gesundheitswesens, wie dieRadiologie, integriert. "Hierzu hospitieren wir aktuell bei Kliniken inDeutschland, die sich durchweg positiv über unsere Lösung geäußert haben,um hochwertigen und praxisnahen Input zu erhalten", berichtet CEOFortmeier. Zudem folgen funktionale Erweiterungen, wie dieProtokollierung. Die Anwendung ist in den App-Stores für Android und iOSerhältlich. Eine Webversion befindet sich derzeit in der Entwicklung.Durch Medicospeaker können die Effizienz der Pflegeprozesse verbessert,Dolmetscherkosten reduziert und die Patientenzufriedenheit erhöht werden.Weitere Informationen zu Medicospeaker finden Sie unterhttp://www.medicospeaker.com.Lukas FortmeierMedicospeaker UG (haftungsbeschränkt)Landstraße 2, 86676 EhekirchenM: +49 151 67955832E: mailto:lukas.fortmeier@medicospeaker.comW: http://www.medicospeaker.comDie Medicospeaker UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Ehekirchen hat eineApp entwickelt, um in Zeiten der zunehmenden GlobalisierungSprachbarrieren im Gesundheitswesen zu reduzieren - und daskosteneffizient.Hierfür kombinieren wir fachspezifisches Wissen mit dem notwendigentechnischen Know-how und bieten eine optimale Lösung für Ihren Einsatz.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1518688609.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Medicospeaker - die digitale Übersetzungshilfe für das Gesundheitswesen(jpg, 65 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

February 15, 2018