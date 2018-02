Wiesbaden (ots) - Am 20. Februar begehen Tierfreunde den "Liebe-Dein-Haustier"-Tag. In 44 Prozent der Haushalte in Deutschland leben Menschen mit Heimtieren zusammen. Besonders bei Kindern und damit in Familien und bei älteren Menschen spielen Heimtiere eine wichtige Rolle: In einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes GIM sagen jeweils 86 Prozent der Tierhalter, dass Heimtiere treue Gefährten sind und das Familienleben bereichern. Neun von zehn Tierhaltern erleben mit ihren Heimtieren Spaß und Freude.



"Bei einer geglückten Mensch-Tier-Beziehung werden Heimtiere generationsübergreifend als Gefährte und verlässlicher Trostspender wahrgenommen", verdeutlicht Norbert Holthenrich, Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF). "Gerade Kinder lernen im täglichen Zusammensein mit dem Tier Verantwortung zu übernehmen und sich in die Bedürfnisse der Tiere einzufühlen." Hinzu komme die bedingungslose Zuneigung und stressreduzierende Wirkung, die Menschen dank ihrer Heimtiere erfahren. "Unsere Tiere zaubern uns nicht selten ein Lächeln auf die Lippen", schmunzelt Norbert Holthenrich.



Weitere Informationen: Link zur Prognosestudie Heimtierhaltung 2025: http://ots.de/p08FNe



Link zur Heimtierstudie: http://ots.de/6b1Odm



OTS: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73380 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73380.rss2



Pressekontakt:



Antje Schreiber Tel. 0611/447553-14



Marie-Christin Gronau Tel. 0611/447553-15



presse@zzf.de