In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones und die Aktien von Airbus, Commerzbank, Bitcoin Group, BYD, Medigene, Biofrontera und JinkoSolar. Airbus hebt ab! Nachdem der Flugzeugbauer in jeder Hinsicht überzeugende Zahlen vorgelegt hat, schießt die Aktie um fast zehn Prozent nach oben und erreicht fast ein neues Rekordhoch. Es wird nicht das letzte gewesen sein, meint Börsenexperte Alfred Maydorn.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die weiterhin starke Vorstellung der Commerzbank-Aktie, die neue Rallye beim Bitcoin, neue Kaufempfehlungen für BYD, die beiden Biotech-Werte Medigene und Biofrontera und um die anstehende Trendwende bei der Aktie von JinkoSolar.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.