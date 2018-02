15.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der RCB bestätigen Rosenbauer mit "Hold" und belassen auch das Kursziel bei 53 Euro. Der Auftragseingang sei sehr stark und habe die Erwartungen übertroffen, so die Analysten. Das Management will weiter die Profitabilität verbessern und hat dafür einige Maßnahmen in die Wege geleitet. Dennoch fehle ein positives Momentum was die Ergebnis Revision betreffe, deshalb behalten die Analysten ihre neutrale Einschätzung bei. Company im Artikel ...

