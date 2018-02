Es sieht am Donnerstag an der Wall Street nach dem fünften Handelstag in Folge mit Kursgewinnen aus. Nachdem die höher als erwarteten US-Verbraucherpreise den Aktienmarkt zur Wochenmitte nur kurzzeitig geschockt hatten, stehen die Zeichen für die Erholung weiter auf "grün". Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

"Auch wenn der Markt Anzeichen für eine Bodenbildung zeigt und der Volatilitätsindex wieder unter 20 gesunken ist, nachdem er in der vergangenen Woche einen Höchststand von über 50 erreicht hatte, ist es unwahrscheinlich, dass dies das letzte Mal war, dass wir eine erhöhte Volatilität gesehen haben", so Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group mit Blick auf den Vortag.

Für Impulse könnten am Berichtstag erneut US-Konjunkturdaten sorgen. So stehen die Erzeugerpreise für Januar, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philadelphia-Fed-Index und der Empire State Manufacturing Index jeweils für Februar sowie Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für Januar auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten dürfte die Cisco-Aktie im Fokus stehen, die vor der Startglocke um gut 7 Prozent zulegt. Der Netzwerkausrüster hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert. Das Unternehmen hat damit nach einer mehr als zwei Jahre andauernden Durststrecke wieder in den Wachstumsmodus geschaltet. Der Gewinn übertraf die Erwartungen. Außerdem kündigte Cisco eine um 14 Prozent höhere Quartalsdividende und eine Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

Für die Aktie von Applied Materials geht es um 0,1 Prozent nach oben. Der Chipanlagenhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal nur noch gut 1 Million Dollar verdient nach 700 Millionen im Vorjahr. Dies war allerdings vor allem auf Sondereffekte der US-Steuerreform zurückzuführen.

Dagegen brechen die Titel von Sun Power vorbörslich um 9 Prozent ein. Der Anbieter von Solarenergietechnik legte Viertquartalszahlen über der Markterwartung vor, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick auf ganzer Linie. Das Unternehmen sprach von regulatorischen Herausforderungen.

February 15, 2018

