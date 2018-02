San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -



LimaCorporate hat Michele Marin zum neuen CFO des Unternehmens ernannt. Er wird sein Amt am 01. März 2018 antreten und damit Giorgio Negri ablösen, der 2017 provisorisch in das Amt berufen wurde.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )



Mit einem BWL-Abschluss der Universität Venedig, startete Marin 1995 seine berufliche Laufbahn bei PriceWaterhouseCoopers und arbeitete in unterschiedlichen multinationalen Unternehmen bevor er 2013 CFO bei Salmoiraghi & Viganò wurde, ein in Italien ansässiges Einzelhandelsunternehmen im Bereich Optik. Im Anschluss an die Übernahme des Unternehmens durch Luxottica, wurde er im April 2017 CAO dieses Unternehmens.



Als CFO bei LimaCorporate ist Marin für den Bereich Global Finance und die Steuerung der IT-Abteilungen sowie der Rechtsabteilung verantwortlich. Er wird zudem Mitglied im Aufsichtsrat von LimaCorporate sein.



"Ich freue mich sehr, dass Michele ab März als CFO Teil unseres Teams wird. Mit seiner umfassenden Erfahrung als CFO, wird er unsere Unternehmensführung in hohem Maße bereichern", so Luigi Ferrari, CEO LimaCorporate. "Im Namen aller Beschäftigten möchte ich Michele herzlich willkommen heißen", so Luigi Ferrari weiter.



Über LimaCorporate



LimaCorporate ist ein globales Unternehmen für medizinische Geräte und bietet Chirurgen Lösungen im Bereich rekonstruktive Orthopädie, damit diese die Lebensqualität ihrer Patienten verbessern können. Das in Italien ansässige Unternehmen LimaCorporate widmet sich der Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren, um Chirurgen die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten zu bieten. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst eine große Auswahl an Revisionsendoprothetik und Primärprothesen sowie vollständige Extremitäten, einschließlich Fixierung.



Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie hier: limacorporate.com (http://www.limacorporate.com)



OTS: Limacorporate S.p.A. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128513 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128513.rss2



Pressekontakt: +39-0432-945511 E-Mail: info@limacorporate.com. Nadine Mao-Desio Tel.: +39-366-658-3280 E-Mail: nadine.maodesio@limacorporate.com