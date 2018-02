Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Leoni von 67 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung dürfte weitgehend abgeschlossen sein, nun müsse sich der Bordnetzausrüster der Automobilindustrie den Megatrends der Branche widmen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese drehten sich um Vernetzung, autonomes Fahren und Elektrifizierung. Glowa erhöhte seine Gewinn-und Umsatzschätzungen. Insgesamt erscheine Leoni gut positioniert, um von dem Wandel in der Branche zu profitieren. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung alles andere als anspruchsvoll./bek/ajx Datum der Analyse: 15.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2018-02-15/12:54

ISIN: DE0005408884