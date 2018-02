Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy weitet seine Präsenz in Kroatien aus. Nach der Übernahme der Mehrheit am Gas-Versorger der Stadt Koprivnica Anfang vergangenen Jahres haben die Essener nun die Netz- und Vertriebsgesellschaft Montcogim-Plinara gekauft. "Das Unternehmen hat ein hohes Wachstumspotential. In den nächsten beidem Jahre wollen wir unseren Anteil am kroatischen Gasmarkt auf zehn Prozent steigern", erklärte Innogy-Netzvorstand Hildegard Müller.

Der Versorger ist in sechs Städten in der Region Zagreb tätig, besitzt ein 370 km langes Gasnetz und versorgt 11.000 Kunden. Er erzielte 2016 nach Angaben Innogys einen Umsatz von rund 11,4 Millionen Euro und hat 25 Mitarbeiter. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen verordnet. Nach eigenen Angaben ist die RWE-Ökostromtochter mittlerweile die Nummer 3 auf dem Gasmarkt Kroatiens.

Nach dem Rauswurf von Konzernchef Peter Terium versucht Innogy in die Offensive zu kommen und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Am Mittwoch kündigte Interims-Chef Uwe Tigges den Bau zweier Solarkraftwerke in Australien für über 400 Millionen Euro an. Ende des Jahres hatte das Unternehmen bereits die Übernahme eines großen Windkraft-Portfolios in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 06:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.