Stuttgart - TAKKT-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW: Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) 19,50 Euro auf 22 Euro. Der Umsatz von TAKKT sei auch in Q4/17 organisch um 0,1% rückläufig gewesen, wobei das Plus in Europa (+2,2%) durch die gegenläufige Entwicklung in Amerika (-2,6%) kompensiert worden sei.

