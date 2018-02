Eine Analyse von Henrick Becker

In meiner letzten Betrachtung, vom 31.10.2017 (oberer Chart), hatte ich für die Aktie eine Korrektur als Teil des übergeordneten Aufwärtstrends prognostiziert. Ausschlaggebend hierfür war, daß der Trend am 1.62 Retracement bei 3.1770 € angeschlagen hatte. Eine derartige Hürde wird eben nicht im ersten Anlauf bezwungen, wie die sich anschließende Entwicklung es eindrucksvoll bestätigt hat. Die Korrektur sollte sich bis in den Bereich um 2.00 € erstrecken und keine weiteren Hürden für die Aktie aufbauen können. Die zwischenzeitliche Performance hat meine damalige Sichtweise bestätigt, wenngleich die Korrektur längst noch nicht abgeschlossen ist.

(Charts ...

