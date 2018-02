Unterföhring (ots) -



- Parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalversion in der Nacht vom 25. auf den 26. März auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Ab 8. Mai wahlweise auch auf Deutsch auf Sky Atlantic HD - Von und mit Bill Hader ("Dating Queen") und "Silicon Valley"-Macher Alec Berg



Ein deprimierter Auftragskiller erlebt im Theater eine Offenbarung und will Schauspieler werden. Dumm nur, dass er seine kriminellen Verbindungen schwer lösen kann: Die neue schwarzhumorige HBO-Comedyserie von und mit Bill Hader ist parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 25. auf den 26. März in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Ab dem 8. Mai sind die acht Episoden wahlweise auch auf Deutsch immer dienstags um 23.00 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland: "Mit 'Barry' liefert HBO eine tiefschwarze Comedyserie vom Feinsten"; sagt Schulz. "Der Hollywood-Lifestyle aufstrebender Schauspieler kollidiert mit dem Leben als desillusionierter Kopfgeldjäger. Herrlich unorthodoxer Humor von 'Saturday Night Life'-Star Bill Hader und 'Silicon-Valley'-Macher Alec Berg."



Über "Barry":



Barry (Bill Hader) lebt im Mittleren Westen der USA und verdingt sich als Auftragskiller für Monroe Fuches (Stephen Root), einem alten Freund seiner Familie. Schlecht bezahlt, gelangweilt und desillusioniert steht Barry kurz vor dem Burnout. Ein neuer Auftrag führt ihn schließlich nach Los Angeles. Er soll den jungen Theaterschauspieler Ryan Madison (Tyler Jacob Moore) töten, der ein Verhältnis mit der Frau des tschechischen Mafia-Bosses Goran Pazar (Glenn Fleshler) pflegt. Bei der Verfolgung seines Opfers platzt Barry in eine Theaterprobe und muss unverhofft für eine Szene als Ersatzmann einspringen. Fasziniert vom Schauspiel und vor allem von der jungen Sally Reed (Sarah Goldberg), beschließt Barry, es mit der Schauspielerei zu versuchen. Das ist leichter gedacht als getan, denn Mafiaboss Pazar und dessen Handlanger Noho Hank (Anthony Carrigan) versorgen Barry weiterhin mit Mordaufträgen.



Bill Hader, bekannt aus "Dating Queen" und "Saturday Night Life" zeichnet gemeinsam mit "Silicon Valley"-Macher Alec Berg als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent der Comedyserie "Barry" verantwortlich. Gemeinsam übernahmen die beiden auch die Regie für einige der Episoden. Neben Bill Hader in der Hauptrolle sind Henry Winkler ("Arrested Development") als Schauspiel-Guru Gene Cousineau, Stephen Root ("Der lange Weg") als Monroe Fuches, Sarah Goldberg ("Hindsight"), Glenn Fleshler ("True Detective") als Goran Pazar zu sehen.



Facts:



Originaltitel: "Barry", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2018. Regie: Bill Hader, Alec Berg, u.a.. Serienschöpferin und Drehbuch und ausführende Produzenten: Bill Hader, Alec Berg. Darsteller: Bill Hader, Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan, Andy Carey.



Ausstrahlungstermine:



In der Nacht vom 25. auf den 26.03.2018 parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky ON Demand. Ab 8.05.2018 immer dienstags um 23.00 Uhr wahlweise auf Deutsch auf Sky Atlantic HD.



