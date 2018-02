FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Inditex von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 30,90 auf 30,50 Euro gesenkt. Die Aktie des spanischen Textilhändlers sei angesichts der Probleme beim schwedischen Wettbewerber Hennes & Mauritz (H&M) in "Sippenhaft" genommen worden, was völlig ungerechtfertigt sei, begründete Analyst Michael Pohn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine neue Einschätzung./gl/ajx

Datum der Analyse: 15.02.2018

