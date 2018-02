Frankfurt - Im von steigenden Zinsen geprägten Marktumfeld gab der Gesamtmarkt für europäische Unternehmensanleihen zum Jahresauftakt etwas nach, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) hätten entsprechende Investment Grade-Papiere leicht ins Minus (0,3 Prozent) tendiert. Freundlich entwickelt hätten sich hingegen die Risikoprämien (Asset Swap Spreads), die sich um 7 auf 37 Basispunkte eingeengt hätten. Dies dürfte in erster Linie auf das geringer als erwartete Angebot am Primärmarkt zurückzuführen sein, das auf eine hohe Nachfrage getroffen habe. Die neuen Anleihen seien häufig auf der Sekundärmarktkurve der jeweiligen Unternehmen gehandelt worden und hätten dennoch am Markt noch weitere Zugewinne verbuchen können.

