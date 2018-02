Linz - Die Tschechische Krone verlor in den letzten Tagen gegenüber dem Euro wieder an Wert und stand im Hoch bei 25,40, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor allem die rückläufige Inflation sei mit ein Auslöser dafür gewesen. Für Januar habe die Preissteigerung, im Vergleich zum Vorjahr, nur mehr bei 2,20 Prozent gelegen. Im Januar habe der Wert noch bei 2,40 Prozent gelegen. Diese lasse vermuten, dass die Tschechische Nationalbank mit Zinserhöhungen etwas zögerlicher sein werde. Wir gehen aber dennoch von einer stärkeren Krone aus, so die Oberbank. Die Tagesrange liege zwischen 25,30 und 25,40. (15.02.2018/alc/a/a)

