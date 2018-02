Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rio Tinto nach Jahreszahlen von 4100 auf 3900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Bergbaukonzern werde kurzfristig weiter auf eine Balance aus Ausschüttungen an die Aktionäre und Investitionen setzen, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2018 drohten aber höhere Kosten und Unsicherheiten bezüglich einiger Vermögenswerte./gl/ajx Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN: GB0007188757