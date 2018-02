Berlin (ots) - Der Militärbischof der Evangelischen Kirche, Sigurd Rink, warnt anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz in einem Gastbeitrag für "Tagesspiegel Causa", die Bundeswehr werde durch die Aussetzung der Wehrpflicht zu einer Söldnerarmee. "Die Aussetzung der Wehrpflicht führt dazu, dass immer mehr Menschen von der ökonomischen Verliererseite in die Bundeswehr eintreten." Zu den Motiven der Menschen, sich bei der Bundeswehr zu melden, sagt der Militärbischof: "Das sind - diese Gefahr möchte ich beim Namen nennen - neue Söldner. Menschen, die im Krieg ihren Lebensunterhalt verdienen, weil sie wenig andere Möglichkeit finden."



Rink spricht an diesem Donnerstag in München beim ersten Tagesspiegel Future Security Science Match in Kooperation mit der Münchner Sicherheitskonferenz.



