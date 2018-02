Dortmund (ots) - Vor dem Landgericht in Dortmund ist heute der sogenannte "Adlon-Prozess" fortgesetzt worden. Die Anwälte von Anno August Jagdfeld erhoben den Vorwurf, die SIGNAL IDUNA hätte im Gerichtsprozess bewusst falsch vorgetragen. Das bestreitet die SIGNAL IDUNA in aller Schärfe. "Aus unserer Sicht ist der Vorwurf des Prozessbetruges ein durchsichtiges Manöver der Anwälte von Anno August Jagdfeld", sagt Edzard Bennmann, der Pressesprecher der SIGNAL IDUNA. "Den Anwälten von Anno August Jagdfeld ist es in den Zeugenbefragungen der letzten Tage vor dem Landgericht Dortmund durchgängig nicht gelungen, ihren Vorwurf eines Rufmordes an Anno August Jagdfeld durch die SIGNAL IDUNA auch nur im Ansatz zu erhärten. Vielmehr wurde klar, dass dieser Vorwurf absolut haltlos ist. Daher wird nun eine Strafanzeige wegen Prozessbetrug angekündigt, um trotzdem den Druck auf die SIGNAL IDUNA aufrecht zu erhalten."



Hintergrund ist die Frage, ob die SIGNAL IDUNA Gründerin oder lediglich Mitglied der Schutzgemeinschaft der Adlon-Anleger war. Die Schutzgemeinschaft wurde wohl im Mai 2009 gegründet. Bevor die SIGNAL IDUNA der Schutzgemeinschaft beigetreten ist, waren bereits andere Anleger des Adlon-Fonds der Schutzgemeinschaft beigetreten. Die Signal Iduna war damit nicht Gründerin der Schutzgemeinschaft. Diesen Umstand bestreiten die Kläger und behaupten, die SIGNAL IDUNA habe hierzu falsch vor dem Landgericht vorgetragen. "Wir sehen auch dieser Klage mit großer Gelassenheit entgegen", sagt Prof. Dr. Lutz Aderhold von der Kanzlei Aderhold, die die SIGNAL IDUNA vertritt.



