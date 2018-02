Frankfurt am Main - Staatsfonds weltweit investieren zunehmend in alternative Anlagen, so die Experten von PricewaterhouseCoopers (PwC).Der Investmentanteil von Anlagen in Private Equity, Gold Immobilien und Infrastruktur sei 2016 verglichen zu den Vorjahren auf knapp ein Viertel (23 Prozent) gestiegen, wie die Studie "The rising attractiveness of alternative asset classes for Sovereign Wealth Funds" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ergeben habe. Im Jahr 2010 habe der Anteil alternativer Anlagen in Staatsfonds noch 19 Prozent betragen. Insgesamt hätten die Assets under Management (AuM) der Staatsfonds 2016 weltweit auf 7,4 Billionen US-Dollar zugelegt - nach 4,4 Billionen US-Dollar in 2010.

