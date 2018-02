Viele Bürger sehnen sich nach neuen, frischen Politikern. Doch die Parteien werden sie wegen ihrer starren Strukturen kaum liefern. Zeit für einen Schuss Disruption und eine neue politische Start-up-Kultur.

Kevin Kühnert ist eine Art neuer Martin Schulz. Wie ein Messias tourt er seit Wochen durchs Land. Der Juso-Chef will die SPD in die Opposition zwingen und erneuern. Kühnert ist frisch, unangepasst, rebellisch, bodenständig. Er ist 28 Jahre alt. Wo Kühnert hinkommt, fliegen ihm die Sympathien der Leute zu. Kühnert verkörpert Aufbruch statt Stillstand. Haltung statt Flattrigkeit. Berliner Schnauze statt Politiker-Phrasen.

Angela Merkel ist immer noch Angela Merkel, sie spricht wie sie spricht. Aber auch Merkel spürt, dass es gerade diese Sehnsucht nach Aufbruch und Jugend gibt. Also machte sie einen Termin beim ZDF, stellte sich vor die Kameras und sprach. Natürlich wolle sie auch Leuten eine Chance geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben, gab die Kanzlerin zu Protokoll.

Mit jungen, frischen Politikern ist es in Deutschland gerade ein wenig so, wie mit der Digitalisierung: jeder spricht davon, jeder will sie fördern, aber am Ende passiert wenig.

In der SPD gibt es Kühnert. Er versprüht tatsächlich Frische, soll aber am liebsten scheitern, ...

