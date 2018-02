Jürgen Schmitt Liebe Leser, meine Tochter war in diesem Jahr Kinder-Prinzessin. Damit waren meine Frau und ich zwangsläufig ebenfalls in die Faschings-Kampagne eingebunden. Sitzungen, Umzüge und diverse Sonderveranstaltungen (Karnevalisten finden ganz offensichtlich immer Gründe, irgendetwas zu feiern) haben auch meine "Kondition" gefordert. Jetzt ist einerseits leider und andererseits Gott sei Dank Schluss damit - am Aschermittwoch ist schließlich alles vorbei. Meine Tochter war allerdings schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...