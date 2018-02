Die DZ Bank hat Inditex von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 30,90 auf 30,50 Euro gesenkt. Die Aktie des spanischen Textilhändlers sei angesichts der Probleme beim schwedischen Wettbewerber Hennes & Mauritz (H&M) in "Sippenhaft" genommen worden, was völlig ungerechtfertigt sei, begründete Analyst Michael Pohn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine neue Einschätzung./gl/ajx Datum der Analyse: 15.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-02-15/13:48

ISIN: ES0148396007