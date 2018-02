Eine engere Kooperation zwischen Aldi Nord und Süd im Einkauf schürt Fusionsfantasien. Doch die Unternehmen widersprechen: eine Wiedervereinigung des Doppel-Discounters steht nicht zur Debatte.

Der Aldi-Äquator ist legendär, ganze Bücher und reihenweise Zeitungsartikel wurden über jene gedachte Linie verfasst, die das Aldi-Reich in Nord- von Südhemisphere trennt. Mitten durch Hessen und Nordrhein-Westfalen verläuft die Grenze zwischen den Hoheitsgebieten der beiden selbständig agierenden Unternehmen: Im Norden und Osten finden sich die Filialen mit dem blau-roten Logo auf weißem Grund, im Süden und Westen die mit dem blau-orangen Logo. So ist es seit der Aufspaltung 1961. Und so wird es - allen Spekulationen und Schlagzeilen zum Trotz - wohl auch in den kommenden Jahren bleiben.

In einer Stellungnahme zu einem Bericht des "Manager Magazins" betonen Aldi Nord und Süd, dass "eine Fusion" weder "geplant noch beabsichtigt" sei. Das Blatt hatte zuvor über Pläne der Discounter berichtet, ihre bereits bestehende Einkaufskooperation weiter auszubauen und eine Zusammenlegung des Einkaufs und diverser anderer Abteilungen wie Logistik, Werbung, Qualitätswesen oder Corporate Responsability zu prüfen. Langfristig ...

