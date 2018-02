Liebe Trader,

Das Wertpapier des IT-Anbieters Cancom notiert wieder im Bereich der aktuellen Jahreshochs, nach dem es in den vergangenen Tagen durch die Turbulenzen im Markt eingängig unter Druck geraten war. Die Aktie ist auffällig stark und man wittert in naher Zukunft ein neues Allzeithoch! Nach der Sammelphase gegen Ende 2016 im Bereich von 40,00 Euro, beschreibt Cancom wieder einen intakten Aufwärtstrend und stieg hiermit auf ein Niveau von 77,70 Euro an. Der Aufwärtstrend geriet Anfang dieses Monats durch den kleinen Crash an den Märkten zwar unter Druck und Cancom musste noch einmal auf die Dezembertiefststände von 66,95 Euro zurücksetzen, dennoch konnte wenig später wieder eine Rückkehr zurück zu den Jahreshochs gelingen. Sollte es Käufern daher gelingen einen Ausbruch über die derzeitigen Jahreshochs zu etablieren, könnte dies zu einer weiteren Käuferwelle führen und eignet sich somit auf kurzfristiger Basis sehr gut für ein Long-Investment.

Long-Chance:

Eine weitere Kaufwelle in Richtung 84,00 Euro kann erwartet werden, sobald Cancom per Tagesschlusskurs das Niveau von mindestens 77,75 Euro überwindet. Mit einem kleinen Zwischenstopp ist jedoch an der runden Marke von 80,00 Euro zu rechnen. Eine Verlustbegrenzung ist dennoch nicht wegzudenken und sollte bei dem IT-Dienstleister noch unter dem Niveau von 74,00 Euro angesetzt werden. Unter dem gleitenden Durchschnittswert des EMA 50 auf Tagesbasis geht es auf die jüngsten Tiefs bei 66,95 Euro abwärts. Ein schneller Rückzug der Cancom-Aktie auf das Niveau von grob 59,00 Euro würde ein Kursrutsch unter die Februartiefs von 66,95 Euro und den EMA 200 mit sich bringen. Neue Rekordstände würden damit in die Ferne rücken.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 77,75 Euro

Kursziel: 80,00 / 84,00Euro

Stopp: < 74,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,75 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Cancon SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 77,50 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

