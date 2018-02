Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES LEASES NEUER HYDRO POWERED ENERGY SPACE VON COLABITOIL FÜR SAUBERE ENERGIE CRYPTOCURENCY MINING

STOCKHOLM, Schweden (15. Februar 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, das auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährungs-Minen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Block Trade Technology Ltd, eingetreten ist in einen langfristigen Mietvertrag mit Colabitoil Sweden AB (Aktientorget: COLAB), einem schwedischen Unternehmen, das auf erneuerbare Kraftstoffe spezialisiert ist.

Dieser Vertrag unterstreicht die Verpflichtung von Stockholm IT Ventures, Partnerschaften mit führenden Behörden für umweltfreundliche Energielösungen und Technologien für den Abbau und die Produktion von Kryptowährungen einzugehen. Colabitoil ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 eine treibende Kraft in der Herstellung erneuerbarer Brennstoffe und der führende Entwickler von erneuerbarem Diesel HVO in Schweden. Die nordische Region bietet ein einzigartiges und robustes Umfeld für die Kultivierung und Produktion von sauberem und effizientem Energiebergbau.

"Diese Partnerschaft stärkt die Position von Stockholm IT Ventures als solider Partner für bestehende Craftocurrency-Bergleute, die auf der Suche nach einem Standortwechsel sind. Die Verlagerung von Servern von unangemessenen Krypto-Domizilen in das umweltfreundliche Land Schweden ist ein starker Trend, den wir schon vor Monaten vorausgesagt haben, und jetzt ist es nun Realität ", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures.

Der Vertrag wurde am 9. Februar 2018 unterzeichnet. Der Mietvertrag soll in der ersten Phase 1880 Server und drei MW Leistung aufnehmen. In den nächsten drei bis sechs Monaten ist ein zusätzlicher Ausbau geplant. Die Infrastruktur ermöglicht es Stockholm IT Ventures, bis zu 20 MW vom Netz zu nehmen.

"Wir begrüßen Block Trade Technology Ltd als Mieter. Wir freuen uns darauf, unser nachhaltiges Geschäft weiter zu entwickeln, indem wir überschüssige Wärme recyceln und Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die Vereinbarung vervollständigt unser Bestreben, die derzeit verfügbaren Räumlichkeiten in Norrsundet, Schweden, zu mieten." sagt Jan Nordlöf, CEO von Colabitoil Sweden AB.

Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährungs-Minen und -Produktion sowie auf Blockchain-Technologie. Alle Bergbauaktivitäten sollen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa nutzen, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als gewöhnlicher Bergbau für Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungstechnologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden.

Über COLABITOIL SWEDEN AB Colabitoil ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die auf Aktietorget notiert ist. Das Unternehmen wurde 2013 mit der Vision gegründet, erneuerbare Brennstoffe herzustellen und zu vermarkten. Von Norrsundet, dem Logistikzentrum von Mid Swedens, beliefert das Unternehmen Unternehmen und Verbraucher mit fossilen Brennstoffen. Die Lieferung von Gütern und Dienstleistungen ermöglicht es den Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem hochwertige erneuerbare Kraftstoffprodukte mit gutem Service kombiniert werden. Das Unternehmen leitet die Entwicklung von Dieselkraftstoff HVO in Schweden. Das Unternehmen hat drei Tochtergesellschaften; Immobilien, Produktion und Tankanlagen. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.colabitoil.com

