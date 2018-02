Zürich (awp) - Der Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler veröffentlicht am Freitag, 16. Februar das Geschäftsergebnis 2017. Zum AWP-Konsens haben insgesamt zwölf Analysten beigetragen. 2017E (in Mio CHF) AWP-Konsens 2016A Auftragseingang 10'934 10'374 Umsatz 10'222 9'683 - Umsatzwachstum 4,4 3,6 in LW (in %) EBIT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...