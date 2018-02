Bad Marienberg - Nestlé-Aktie: Erfreuliche Umsatzsteigerung in Europa und Asien in 2017 - Aktiennews Die Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) hat heute ihre Zahlen zum Gesamtjahr 2017 vorgelegt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Nestlé S.A.

Den vollständigen Artikel lesen ...