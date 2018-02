Darmstadt (ots) -



Vom 20. bis 24. Februar findet in Hannover die didacta 2018 statt - Europas größte Bildungsmesse und zugleich das bildungspolitische Forum des Jahres. Praxis, Wirtschaft, Forschung und Politik diskutieren hier über die aktuellen Fragen der Bildung: Frühe Bildung, Inklusion sowie die Digitalisierung in Schule und Berufsbildung sind dabei beherrschende Themen. Der neue Kultusminister Niedersachsens, Grant Hendrik Tonne, wird diese Gelegenheit ebenso nutzen wie beispielsweise Helmut Holter, Präsident der Kultusministerkonferenz und Kultusminister Thüringens. Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft: "Als besonderen Gast begrüßen wir Dr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister für Bildung des Königreichs Thailand. Sein Besuch unterstreicht: Die Verständigung über Bildungsfragen hat längst die nationalen Grenzen verlassen, das Interesse ausländischer Delegationen an der Bildung "Made in Germany" nimmt stetig zu."



Die Herausforderungen für Kitas, Schulen und Ausbildungsbetriebe sind groß: Die Vielfalt der Menschen und Kulturen und der technische Fortschritt beeinflussen den Arbeitsalltag der Pädagogen massiv. Die Frage, wie Bildungschancen gerecht verteilt werden können, bewegt die Bildungsbranche. Welche Maßnahmen sind dafür erforderlich? Wie und wo lernen wir in Zukunft? Die didacta 2018 möchte Antworten auf diese Fragen geben.



Das Schwerpunktthema der didacta 2018 ist die Digitalisierung. Viele Veranstaltungen und Aussteller setzen sich intensiv mit dem technischen Wandel auseinander. "Dazu zählen in Hannover erstmals mehr als 50 Startup-Unternehmen, die in Halle 13 ihre Lösungen für die Bildung in der digitalen Welt präsentieren. Eines dieser innovativen Startups veranstaltet beispielsweise am 21. Februar ein Smart Camp, das Schülerinnen und Schüler für den bewussten Umgang mit Social Media sensibilisiert", sagt Reinhard Koslitz.



Insgesamt finden während der didacta rund 1400 Vorträge, Seminare, Workshops und Podiumsdiskussionen statt. Der Didacta Verband und seine Partner organisieren ein informatives, spannendes Programm für alle Bildungsbereiche. Reinhard Koslitz: "Veranstaltungen wie die Kita-Seminare und die Sonderschau Lernen zum Anfassen, die während der gesamten Messewoche Fortbildungen und Mitmachaktionen bieten, zählen seit vielen Jahren zu den Highlights des Programms."



Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Programm-Höhepunkte 2018 vor.



Dienstag, 20. Februar 2018



10:00 - 11:00 Uhr Eröffnung der didacta mit Grant Hendrik Tonne, Kultusminister Niedersachsens und Dr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister für Bildung des Königreichs Thailand Convention Center, Saal 2



10:30 - 12:00 Uhr Qualität ist ein Konstrukt Auftaktvortrag der Kita-Seminare von Dr. Christa Preissing, Internationale Akademie - Institut für den Situationsansatz (ISTA) Convention Center (CC), Saal 1 A



11:00 - 11:45 Uhr Wie kann die digitale Bildungsrevolution gelingen? Diskussionsrunde, u.a. mit Grant Hendrik Tonne, Kultusminister Niedersachsens Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



11:30 - 12:00 Uhr Beruf 4.0 = Roboter und AI? Für welche Berufe wir auch in Zukunft Menschen brauchen werden Interview mit Prof. Dr. Christoph Igel, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI Forum Berufliche Bildung, Halle 13, F104



13:00 - 13:45 Uhr Die Rolle und Bedeutung von Cloudcomputing in der Schule 4.0 Diskussion, u.a. mit Prof. Dr. Christoph Meinel, Hasso-Plattner-Institut, Michael Sternberg, Landesinitiative n-21 und Grant Hendrik Tonne, Kultusminister Niedersachsens Forum didacta DGITAL, Halle 13, C124



14:00 - 15:00 Uhr Preisverleihung: Schulbuch des Jahres u.a. mit Helmut Holter, Präsident der Kultusministerkonferenz und Kultusminister Thüringens Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



14:00 - 16:00 Uhr Fachforum zum Deutschen Kita-Preis - Beteiligung als Voraussetzung für Qualitätsentwicklung u.a. mit Caren Marks, Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Convention Center (CC), Saal 1 A



ab 16:45 Uhr Präsentation des Deutschen Kita-Preises und der didacta 2019 in Köln Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



Mittwoch, 21. Februar 2018



10:00 - 15:00 Uhr UNESCO-Tag: Nachhaltigkeit 360° - Lernorte für die Zukunft Convention Center (CC), Saal 13/14



10:00 - 17:00 Uhr Smart Camp: "So will ich lernen - digitale Methoden von morgen" live mit Schülern Halle 13, Stand A26



10:30 - 12:30 Uhr Kommunale Bildungskonferenz "Lernen im digitalen Wandel - Herausforderungen für Politik und Schule" Convention Center, Saal 3B



10:30 - 12:00 Uhr Kinder unter drei Jahren - Methoden sind das A und O der Betreuung Auftaktvortrag der Kita-Seminare von Dr. Ilse Wehrmann, Wehrmann Education Consulting Convention Center (CC), Saal 1 A



11:30 - 12:00 Uhr Gen Z: Wie arbeiten die "Z"-ler morgen? Interview mit Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz, Universität des Saarlandes Forum Berufliche Bildung, Halle 13, F104



13:00 - 13:45 Uhr Ehrung des didacta Bildungsbotschafter 2018: Hartmut Engler und die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. Mit Hartmut Engler, Sänger der Band PUR, Gitta Haucke, Geschäftsführerin des Herzenssache e.V. und Grant Hendrik Tonne, Kultusminister Niedersachsens Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



Donnerstag, 22. Februar 2018



9:30 - 16:10 Uhr Berufliche Qualifizierung in der digitalen Arbeitswelt Thementag des Demographie Netzwerkes e.V. (ddn) Forum Qualifizierung, Halle 13, E50



10:30 - 12:00 Uhr Kinderrechte als Grundrechte verankern - was bedeutet das für die frühe Bildung? Auftaktvortrag der Kita-Seminare von Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft Convention Center (CC), Saal 1 A



11:00 - 12:30 Uhr Hochschultag 2018: Bestnoten für alle? Noteninflation - Qualitätsverlust - Akademikerquoten Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



12:15 - 13:15 Uhr Generalistische Pflege: Was kommt auf die beruflichen Schulen zu? Diskussion, u.a. mit Dr. Daniela Hayder-Beichel, Hochschule Niederrhein Forum Berufliche Bildung, Halle 13, F104



15:00 - 15:45 Uhr Bündnis frühkindliche Bildung: Zwischen Beschäftigungsrekord und Fachkräftemangel - dem Phänomen in Kitas endlich wirkungsvoll begegnen Diskussion mit Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft, Prof. Dr. Stefan Sell, Hochschule Koblenz/RheinAhrCampus Remagen und Grant Hendrik Tonne, Kultusminister Niedersachsens Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



16:30 - 17:00 Uhr 10 Jahre didacta - das Magazin für lebenslanges Lernen Geburtstagsfeier Halle 12, D18



Freitag, 23. Februar 2018



10:00 - 14:15 Uhr Aktionstag: Digitale Kompetenz in der Kita Convention Center (CC), Saal 1 B



10:30 - 12:00 Uhr Chancen und Anforderungen einer inklusiven Pädagogik Auftaktvortrag der Kita-Seminare von Prof. Dr. Timm Albers, Universität Paderborn Institut für Erziehungswissenschaften Convention Center (CC), Saal 1 A



13:00 - 13:45 Uhr Kompetent. Selbstbestimmt. Digital. - Kinder und Jugendliche auf das Leben in der digitalen Welt vorbereiten Diskussion, u.a. mit Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft und Prof. Dr. Julia Knopf, Universität des Saarlandes Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



14:00 - 14:45 Uhr Fake News und Demokratieverständnis: Bildungspolitische Herausforderungen Diskussion, u.a. mit Thomas Feibel, Buchautor und Volker Siefert, freier Redakteur des Hessischen Rundfunks Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



Samstag, 24. Februar 2018



11:30 - 12:30 Uhr Wie sich Weiterbildung verändert - Wandel und neue Herausforderungen in der Weiterbildung Diskussion, u.a. mit Ute Roehl, Ute Roehl Trainervermittlung Forum Qualifizierung, Halle 13, E50



13:00 - 13:45 Uhr Lerntechniken für Alltag, Studium & Beruf: mega memory® Gedächtnistraining mit Gedächtnistrainer Gregor Staub Forum didacta aktuell, Halle 12, D14



15:00 - 16:00 Uhr Virtual Reality in der Weiterbildung: Verstehen und selbst erleben Vortrag von Christian Arentz, Deutsches Institut für Virtual Reality (DIVR) Forum Qualifizierung, Halle 13, E50



