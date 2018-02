London - Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter gibt die Ernennung von Talib Sheikh (46) zum Head of Strategy, Multi-Asset, bekannt, so Jupiter Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sheikh wird im Juni bei Jupiter beginnen und direkt an den Chief Investment Officer Stephen Pearson berichten. Talib Sheikh verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen und soll den Ausbau des Multi-Asset-Geschäfts im Einklang mit Jupiters strategischen Plänen weiter vorantreiben. Dabei stehen Investmentlösungen im Fokus, die für Jupiters Retail-, Vermögensverwaltungs- und institutionelle Kunden weltweit relevant sind.

