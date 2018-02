China plant ein totalitäres Bürgerbewertungssystem. Dazu wurden bisher 170 Millionen smarte Gesichtserkennungs-Kameras installiert, in drei Jahren sollen es 400 Millionen sein. Die Gesichter alle Chinesen sind bereits in einer zentralen Datenbank hinterlegt. Wer sich in Zukunft in der Öffentlichkeit falsch verhält, dessen "Social Score" geht nach unten. China entwickelt ...

