Bitcoin (BITCOIN in der xStation5) ist durch die 9000er Marke durchgebrochen

Süd Korea hat seine Haltung im Vergleich zu den letzten Wochen etwass gelockert

Island hat Elektrizitätsengpässe Aufgrund des aktuellen Bitcoin minings

Bitcoin hat seinen Aufschwung am gestrigen Handelstag beschleunigt. Es wurden zum ersten mal in diesem Monat, Werte oberhalb der 9000$ erreicht. Lassen Sie uns daran erinnern, dasss wir ein solches Szenario am Mittwoch beschrieben haben. Hauptgrund hierfür war die Blockchain Diskussion im US amrikanischen Repräsentantenhaus. Aktuell befindet sich der Bitcoin Preis auf dem Weg zur wichtigen 10.000$ Marke. An dieser Marke könnten Bullen auf einen starken Widerstand stoßen. Andererseits deutet der Tagesschluss oberhalb der 9359$ darauf hin, dass Kryptowährungskäufer gute Chancen haben. Dennoch wird es schwer werden, ohne ...

