Während es an den Aktienmärkten in der abgelaufenen Woche noch zu heftigen Turbulenzen kam, haben sich die Kurse der meisten Kryptowährungen wieder deutlich erholen können. Und das, obwohl es zu Bitcoin & Co. fast täglich schlechte Presse gibt. EZB-Direktor Yves Mersch sieht für die "Kryptos" keine Chancen, mit den von der Europäischen Zentralbank unterstützten Echtzeitzahlungssystemen mitzuhalten. Die führenden Finanzaufseher der Europäischen Union warnen ausdrücklich vor entsprechenden Investments und der Chefökonom von Vanguard sieht sogar eine "realistische Wahrscheinlichkeit", dass der Kurs des Bitcoin auf null sinken wird.Viele Anleger ignorieren solche Warnungen und sorgen mit ihren Transaktionen für einen Boom bei Handelsplattformen, welche den Kauf und Verkauf der digitalen Währungen ermöglichen. Die Bitcoin Group, mit ihrer hierzulande führenden Plattform Bitcoin.de, hat ihren Umsatz im abgelaufenen Jahr dadurch von 1,1 Millionen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...