In Äthiopien deutet sich ein politischer Umschwung an. Ministerpräsident Desalegn will nach Unruhen zurücktreten und den Weg für Reformen frei machen.

Äthiopiens Ministerpräsident Hailemariam Desalegn hat am Donnerstag seinen Rücktritt als Regierungschef und Vorsitzender der Regierungskoalition angekündigt. Er wolle nach den Massenunruhen im Land den Weg zu Reformen freimachen, erklärte Hailemariam.

Äthiopien gehört zu den Ländern Afrikas mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Es steht aber in der Kritik wegen der Verletzung von Menschenrechten ...

