Fast alle großen Autobauer konnten im Januar ihre Absätze im Vergleich zum Vorjahr steigern. Eine italienische Marke enttäuscht jedoch.

Das Jahr ist für die Autobauer in Europa exzellent gestartet. Das zeigen die EU-Zulassungszahlen im Januar, die von der European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) ermittelt werden. Einige Hersteller sind mit ordentlichen Wachstumszahlen in das neue Jahr gestartet. Doch selbst im insgesamten positiven Umfeld verlieren einige Marken Kunden. Eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer zum Jahresbeginn.

Gewinner

Mini: Seit weit über 20 Jahren gehört die britische Automarke zu BMW. Seine Wurzeln hat Mini aber nie vergessen. Herzstück der britischen Marke ist die Cooper-Baureihe, die in diesem Jahr optisch überarbeitet werden soll. Ein besonderes Stilmittel des Designs sind die neuen Rückleuchten, die im Stile der Flagge des britischen Königreichs erstrahlen. Den Kunden scheint es zu gefallen. Der Absatz der BMW-Tochter schnellt im Januar 2018 um 21,6 Prozent auf 14.085 Fahrzeuge nach oben.

Skoda: Die Erfolgsgeschichte der tschechischen VW-Tochter hat sich auch im Januar fortgesetzt. Auch die Neuanmeldungen von Skoda in der EU konnten um 21,6 Prozent zulegen. In absoluten Zahlen schneiden die Tschechen sogar deutlich besser ab als die britisch-bayerische Konkurrenz. 61.337 Fahrzeuge wurden im Januar 2018 verkauft. Ein Jahr zuvor waren es im selben Monat noch 50.422. Skoda sorgte kürzlich mit der Ankündigung, dass die Diesel-Varianten des Kleinwagens Fabia ab der zweiten Jahreshälfte aus dem Programm fliegen, für Aufsehen. Auf dem Genfer Salon sollen im März neue Designs der Fünftürer- und Kombi-Version der Baureihe enthüllt werden.

Alfa Romeo: Totgesagte leben länger. Das gilt vor allem für die italienische Premiummarke, der wohl die wenigsten ein Comeback zugetraut haben. Hauptgrund für den anhaltenden Anstieg ist der Stelvio, das erste SUV von Alfa Romeo, der nun seit rund einem Jahr auf dem Markt ist. Im Januar legt Alfa Romeo um 23,1 Prozent auf 7180 Fahrzeuge zu. Das ist im Vergleich mit den deutschen Premiumriesen zwar immer noch wenig, aber trotzdem ein Achtungserfolg für die Italiener.

Porsche: Die VW-Tochter aus Stuttgart feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Vor 70 Jahren präsentierte Ferry Porsche seinen ersten Sportwagen. Anlässlich des Jubiläums plant der Hersteller nun ein Rekordjahr. Der große Cayenne kommt in China und in den USA auf den Markt, der kleinere Macan bekommt eine Rundumerneuerung verpasst ...

