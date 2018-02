Der Dow Jones hat jetzt vier Tage in Folge im Plus geschlossen. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, will in puncto Zinsängste noch keine Entwarnung geben. Allerdings habe gerade der gestrige Tag gezeigt, wie stark der Markt sei. Grundsätzlich ist Maydorn optimistisch. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Airbus, Commerzbank, Bitcoin Group, BYD, Medigene, Biofrontera und JinkoSolar. Die komplette Sendung finden Sie hier.