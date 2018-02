Bern (ots) - Unter dem Titel «10/20» gibt auto-schweiz ein

ehrgeiziges Branchenziel für die Elektrifizierung des motorisierten

Individualverkehrs aus. Im Jahr 2020 soll jeder zehnte neue

Personenwagen, der in der Schweiz oder in Liechtenstein

immatrikuliert wird, ein Elektroauto oder Plug-in-Hybrid sein. Die

Vorgabe ist äussert ambitioniert, betrug doch der E-Fahrzeug-Anteil

2017 gerade einmal 2,7 Prozent. Nur mit der Erreichung dieses Ziels

sowie Wachstum bei anderen alternativen Antrieben wie etwa Gas- oder

Hybridautos wird es möglich sein, den ab 2020 geltenden CO2-Grenzwert

von durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer annähernd zu erreichen.

Voraussetzung für «10/20» ist jedoch die Schaffung günstiger

Rahmenbedingungen für die Elektromobilität, wozu ein rascher und

massiver Ausbau der öffentlich verfügbaren Lade- und

Tankstelleninfrastruktur für alternative Treibstoffe zählt.



Anlässlich einer Medienkonferenz in Bern hat auto-schweiz die

Details und Grundbedingungen von «10/20» vorgestellt. Nach

Berechnungen des Beratungs-Büros EBP ist ein Marktanteil an teilweise

oder gänzlich elektrifizierten Fahrzeugen von rund zehn Prozent im

Jahr 2020 nötig, um den CO2-Wert von durchschnittlich 95g/km im

Neuwagenmarkt zu schaffen. Letzteren hat die Schweiz von der EU

übernommen, ohne sich allerdings an die europaweite Flotte anrechnen

zu lassen. Infolge dessen müssen die Schweizer Automobil-Importeure

diesen alleine erreichen. Da die Schweiz aufgrund der stärkeren

Kaufkraft und gebirgiger Topgraphie ein höheres CO2-Niveau im

Fahrzeugsektor ausweist als fast alle EU-Staaten, ist die Vorgabe

entsprechend anspruchsvoll.



auto-schweiz-Präsident François Launaz erläutert: «Wir bekennen

uns zum Ziel von 95 Gramm CO2 pro Kilometer ab 2020. Dieses hat das

Stimmvolk mit der Abstimmung zur Energiestrategie 2050 bestätigt.

Deshalb wollen und müssen wir den Anteil alternativ angetriebener

Personenwagen massiv steigern. Dazu gehören neben Gas- und

Brennstoffzellen-Fahrzeugen auch Elektroautos und Hybride.» Das Ziel,

den Marktanteil von elektrifizierten Fahrzeugen mit Lademöglichkeit

auf zehn Prozent zu hieven, sei sehr ambitioniert, so Launaz weiter.

«Nach gerade einmal 2,7 Prozent Marktanteil im 2017 müssen wir eine

Vervierfachung schaffen - und das in knapp drei Jahren.»



Die Realisierung von «10/20» ist für auto-schweiz an vier

verschiedene Faktoren und Voraussetzungen geknüpft:



1. Grosse Auswahl an Modellen mit alternativen Antrieben: Gas,

Wasserstoff, Elektro und (Plug-in-) Hybride.



2. Breite Unterstützung seitens des Bundes, der Kantone und

Gemeinden: Ausbau der Lade- und Tankinfrastruktur für Strom und

alternative Treibstoffe sowie steuerliche Anreize.



3. Private Investitionen für Lade- und Tankinfrastruktur, seien es

Energieversorger, Netzbetreiber, Pioniere, Arbeitgeber oder

(Mehrfamilien-) Hauseigentümer.



4. Beibehaltung der geplanten Einführungsmodalitäten für das

95g-Ziel (Phasing-in, Supercredits).



Das Angebot an Modellen mit alternativen Antrieben wird dabei kein

Hemmschuh sein. Unzählige Hersteller haben ihre Pläne zur Lancierung

entsprechender Modelle bereits vorgestellt. Bis 2020 wird sich die

Auswahl in diesem Bereich vervielfachen. Bei der Infrastruktur und

der Besteuerung besteht hingegen noch grosses Verbesserungspotential,

so Andreas Burgener. «Einige Kantone gewähren bei der

Motorfahrzeugsteuer keinerlei Bonus für E-Autos. Manche besteuern

diese sogar absurd hoch oder haben Förderungen gerade wieder

abgeschafft.»



Eine Kaufprämie für Elektroautos, wie sie einige EU-Staaten

kennen, ist für auto-schweiz aber kein geeignetes Mittel. Die

Erfahrungen beispielsweise aus den Niederlanden, wo der Anteil

elektrifizierter Fahrzeuge nach der Kürzung von Subventionen wieder

massiv zurückging, belegen die lediglich kurzfristige Wirkung solcher

Massnahmen. Dazu auto-schweiz-Präsident François Launaz: «Mit den

richtigen Rahmenbedingungen sind Elektroautos und Plug-in-Hybride

auch ohne Kaufprämien hochattraktive Fahrzeuge. Wir wollen, dass das

Wachstum bei den alternativen Antrieben nachhaltig und von Dauer ist.

Deshalb verlangt auto-schweiz keine direkte Unterstützung, sondern

lediglich gute Rahmenbedingungen für diese Fahrzeuge.»



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:



Andreas Burgener, Direktor

T 079 474 21 04

a.burgener@auto-schweiz.ch



Informations supplémentaires en français:

François Launaz, Président

T 079 408 72 77

f.launaz@auto-schweiz.ch