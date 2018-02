HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 83 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die negative Kursreaktion nach den Zahlen führte Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf Gewinnmitnahmen zurück. Die Ergebnisse der Kupferhütte hätten die Markterwartungen zwar leicht verfehlt, aber der Konzernumbau werde am Markt unterschätzt. Der begonnene Verkaufsprozess verdeutliche den Willen des Managements zur strategischen Neuausrichtung./bek/ajx

Datum der Analyse: 15.02.2018

