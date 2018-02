Die digitale Währung Bitcoin ist nicht mehr nur Gesprächsstoff unter Experten, zeigt eine Umfrage. Investieren will nur eine Minderheit.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland weiß mit dem Begriff Bitcoin etwas anzufangen, aber nur eine sehr kleine Minderheit hat schon praktische Erfahrungen mit der Digitalwährung gesammelt. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage, die der Branchenverband Bitkom in Auftrag gegeben hat.

Mit 64 Prozent gaben rund zwei Drittel der Befragten an, dass sie schon einmal etwas von Bitcoin gehört haben. Vier Prozent haben Bitcoin bereits erworben oder genutzt.

Der Verband macht die rasanten Kursgewinne mit Bitcoin, aber auch Berichte über spektakuläre Diebstähle und Betrug mit der Kryptowährung sowie die starken Kursschwankungen für die steigende Bekanntheit verantwortlich. 2016 hatten erst 36 Prozent von Bitcoin gehört, 2013 waren es sogar nur 14 Prozent. Seitdem hat sich ...

