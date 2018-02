Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Veronika Dubajova passte ihre Schätzungen für den Elektronikkonzern im Zuge der jüngsten Quartalszahlen geringfügig an. Dies reflektiere ein besseres organisches Umsatzwachstum, die Euro-Aufwertung sowie eine sinkende Steuerquote infolge der US-Steuerreform, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh Datum der Analyse: 15.02.2018

