Mainz (ots) - Freitag, 16. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Christopher Plummer im Kino - Filmstart "Alles Geld der Welt" Eröffnungsgala der Berlinale - Die Hauptstadt im Filmfieber Mit DJ Ötzi auf dem Gipfel - Konzert in St. Johann



Freitag, 16. Februar 2018, 23.15 Uhr



aspekte Moderation: Kattie Salié und Jo Schück



Schwarzer Teppich für die Berlinale? - Aufstand der Frauen für die Quote Gast im Studio: Rupert Everett - Der Hollywood-Star als Regie-Debutant Schluss mit dem Abi in Stalinstadt - Packende Zeitgeschichte im Spielfilm Fake & Fiktion im Kino - Das doppelte Spiel mit der Wahrheit Anna Seghers hochaktuell - Christian Petzold verfilmt "Transit" Oscar Wilde Superstar - Schwuler Aufbruch eines Katholiken Musikgast: Sam Vance Law - "Homotopia": Kanada-Pop mit Humor



