Die GSMA kündigte heute an, dass McLaren-Formel-1-Fahrer und Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso einer der Hauptredner auf einer Keynote-Session sein wird, die am Dienstag, dem 27. Februar, auf dem Mobile World Congress in Barcelona stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180215005706/de/

McLaren-Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (Foto von Renaud Corlouer)

Alonso, der weithin als einer der talentiertesten F1-Fahrer aller Zeiten gilt, hat sich im vergangenen Jahr selbst auch der Herausforderung gestellt, am 500-Meilen-Rennen von Indianapolis und am 24-Stunden-Rennen von Daytona teilzunehmen. In dieser Rennsaison konzentriert sich Alonso darauf, McLaren zurück an die Spitze des Feldes zu bringen, und er wird auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei sein.

Neben Alonso wird auch Zak Brown, Geschäftsführer der McLaren Technology Group, auf der Bühne stehen. Auf dieser Session werden Alonso und Brown ihre Sichtweisen auf die Schnittstelle zwischen Motorsport und modernster Mobilfunktechnologie darlegen. McLaren setzt zunehmend auf Konnektivität und Sensoren als wichtige Werkzeuge für die Leistungsoptimierung aller seiner Autos sowohl seiner F1- als auch seiner Straßenfahrzeuge und arbeitet bei der Entwicklung dieser Lösungen mit einem breiten Ökosystem von Technologie- und Mobilfunkunternehmen zusammen.

Zugang zu dieser Keynote-Session haben alle Mobile World Congress-Teilnehmer mit einer Eintrittskarte der Kategorien Silber, Gold, Platin oder Presse/Analyst. Die Details zur Session lauten wie folgt:

Keynote-Session 7: Die Vierte Industrielle Revolution

Dienstag, 27. Februar

16:45 17:50

Auditorium 1, Halle 4

Fira Gran Via, Barcelona

Diese Session wird ebenso wie alle anderen Keynote-Sessions auf dem Mobile World Congress per Live-Streaming an die weltweiten Zielgruppen auf Mobile World Live unter www.mobileworldlive.com übertragen.

Nehmen Sie teil am Mobile World Congress 2018

Weitere Informationen zum Mobile World Congress 2018, unter anderem zur Mitwirkung als Teilnehmer, Aussteller oder Sponsor, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Updates zum Mobile World Congress auf Twitter @GSMA unter Verwendung von MWC18 auf unserer LinkedIn-Seite des Mobile World Congress www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/.

Der Mobile World Congress ist das wichtigste Element der Mobile World Capital, die bis 2023 in Barcelona beheimatet sein wird. Die Mobile World Capital umfasst Programme und Aktivitäten, die sich über das gesamte Jahr verteilen und nicht nur den Bürgern von Barcelona, Katalonien und Spanien, sondern auch der Mobilfunkindustrie weltweit zugute kommen werden. Weitere Informationen zur Mobile World Capital finden Sie unter www.mobileworldcapital.com.

