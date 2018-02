So trafen sich Ende 2017 zum vierten Mal Autoren der »de«-Rubrik »Praxisprobleme«, um aktuelle Themen unserer Branche miteinander zu diskutieren (Kasten »Expertenrunde). Bei den Anfragen der »de«-Leser gibt es eine Reihe von Fragen, die in ähnlicher Form immer wieder auftauchen, weil Unklarheit herrscht.

Überspannungsschutz - seit 2016 Pflicht in allen Anlagen

Als erstes Thema stand in unserer relativ großen Runde das neue Blitzschutznormenduo zur Debatte. Per 1.10.2016 wurden bekanntlich zwei wesentliche VDE-Bestimmungen für den Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen aktualisiert. Die DIN VDE 0100-443 regelt, wann Überspannungsschutz einzubauen ist, während DIN VDE 0100-534 definiert, wie und welche Schutzmaßnahmen zu installieren sind. In der Fachwelt ist über dieses Normenduo eine Diskussion entstanden. Wie weit greift die Forderung nach Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen innerhalb von Gebäuden in Neubau und Bestand?

Soboll: »Es werden oft Blitz- und Überspannungsschutz in einen Topf geworfen. Das passt überhaupt nicht. So entsteht häufig Verwirrung. Es wird auch kurioserweise unter Fachleuten nicht gerade selten gefragt, ob Gebäude wegen dieser Normen ab jetzt immer einen Blitzschutz aufweisen müssen. Davon ist allerdings dort überhaupt nicht die Rede.«

Born: »Das ist richtig. Die harmonisierte Norm DIN VDE 0100-443 kümmert sich ja in erster Linie um den Überspannungsschutz und eher nicht um den Blitzschutz. Hierbei geht es vor allem um Überspannungen, die über das Versorgungsnetz in ein Gebäude hereinkommen. Zusätzlich hat man diese Norm noch etwas aufgebohrt und die Schaltüberspannungen explizit mit hinein genommen. Ein kleines Manko sehe ich beim Schutzziel dieser Norm, das in der nationalen Vorgabe für das internationale Harmonisierungsdokument besser hätte definiert sein können.

Überspannungen werden beschrieben über den Stoßstrom und Stoßspannungen sowie dem sogenannten Blitzstoßstrom. In dieser Norm wird ausgesagt, dass immer atmosphärische Einflüsse da sein können, welche Überspannungen verursachen können, aber mit den Maßnahmen dieser Norm abgedeckt werden. Die Pflicht - vom heutigen Stand aus gesehen - ist der Schutz vor Überspannung auf der energietechnischen Seite. D.?h. konkret, es wird eine Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) so nahe wie möglich am Gebäudeeintritt der Energieversorgung verlangt. Darüber hinaus enthält die DIN VDE 0100-443 den Hinweis, dass ein Überspannungsschutz für die informationstechnische Seite empfohlen wird. Jeder der elektrotechnisches Grundverständnis hat weiß, dass man natürlich keine einseitigen Schutzmaßnahmen treffen kann, sondern neben der energietechnischen Seite auch die informationstechnische Seite schützen muss, um einen möglichst sicheren Schutz zu erhalten. Aber ganz klar ist auch, wenn ich ausschließlich eine SPD für die energetischen Seite einbaue, ist die DIN VDE 0100-443 erfüllt.

Das ist soweit klar, jetzt kommt an dieser Stelle noch dazu, dass die Bemessungsstoßspannung mit berücksichtigt werden muss. Diese ist ein Teil der Isolationskoordination nach DIN VDE 0110 (Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen). Diese Isolationskoordination fängt an beim Energieversorger und endet am Gerät, welches an einer Steckdose angeschlossen ist. Oft stehen die Fachleute an dieser Stelle etwas ratlos mit der Frage da, was ist hier eigentlich das Schutzziel, das erreicht werden soll? Hierzu muss man sagen, dass in der Vorgeschichte dieser Norm auf internationaler Ebene die Sachversicherer einen erheblichen Einfluss genommen haben. Ihnen ging es darum, die zunehmende Überspannungsschäden durch normative Maßnahmen einzudämmen.«

Geht es um Sachschutz oder Personenschutz?

Callondann: »Im Grunde geht es hier um einen Sachschutz. An dieser Stelle könnte der Kunde bzw. Betreiber eine Anlage sagen, wenn ich eine gute Versicherung habe, die den Sachschutz bezahlt, bräuchte ich ja diese Norm gar nicht einhalten. Die Schäden wären ja durch eine gute Versicherung abgedeckt.«

Born: »Das Muss dieser Norm fokussiert sich auf den Gebäudeeintritt. Eine solche Abgrenzung an dieser Stelle noch zu treffen, wäre natürlich in der Praxis schwer. Hier geht es also um vorbeugende Maßnahmen, um Schäden im Vorfeld einzudämmen.«

Callondann: »Aber dennoch reden wir hier vom Sachschutz. Wenn ich mir zum Beispiel Schäden anschaue, die in den Bereich der DIN VDE 0100 Teil 410 fallen, dann würde ich mich natürlich sehr in acht nehmen, um diese Forderungen infrage zu stellen.

In der Schadenstatistik der Sachversicherer weisen Überspannungsschäden in den seltensten Fällen Personenschäden bzw. auch Brandschäden auf. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es in der Fachwelt Diskussionen gibt, ob Normen wie die DIN VDE 0100-443 tatsächlich für den reinen Anlagenschutz ...

