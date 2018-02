Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Was mich interessiert, ist der "Alpenkracher", der ja als "exklusives Optionsscheindepot mit den fünf besten Aktien" lt. Homepage am 24. November 2017 gestartet sein müsste. Bis 30.6. 2018 soll folgendes passieren: Dynamisches "Durchrollen" der Optionsscheine, um die Rendite zu steigern. Weiters der Verkauf eines Optionsscheins bei Trendbruch und Kauf eines neuen frischen Optionsscheins auf eine Aktie im intakten Trend. Der ATX ist verglichen mit dem 24 November aktuell um ca. 100 Punkte höher und die Vola hat zudem deutlich angezogen, für Käufer von Optionsscheinen ist das ein gutes Szenario. Ich habe an die Alpenkracher-Impressum stehende Mail-Adresse eine Anfrage geschickt,...

