Frankfurt - Brentöl handelt nach einem kräftigen Anstieg wieder bei 65 USD je Barrel, WTI bei 61,5 USD je Barrel, so die Analysten der Commerzbank. Der Preisanstieg habe gestern Abend eingesetzt und sich in der Nacht fortgesetzt. Auslöser seien die US-Lagerdaten gewesen, die einen geringer als erwarteten Aufbau der US-Rohölbestände und einen abermals kräftigen Abbau der Rohölvorräte in Cushing gezeigt hätten.

