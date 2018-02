--Standortwettbewerb nicht als Nullsummenspiel betrachten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Länder des Euroraums sollten den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling dazu nutzen, die nicht mehr in London abwickelbaren Finanzdienstleistungen in Kontinentaleuropa zu halten. Dazu müssten sich die Länder Wuermeling zufolge auf bestimmte Kernkompetenzen für jeden der wichtigen Finanzstandorte einigen, diese über ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz miteinander verbinden und die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Daher steckt offenbar die Sorge, dass es zu einer Verlagerung dieser Dienstleistungen auch in außereuropäische Länder kommen könnte.

"Es könnte nach dem Brexit ein globales Finanzzentrum entstehen, oder eine City, wie die Briten das nennen würden", sagte Wuermeling laut vorab verbreitetem Redetext in Frankfurt. Die Informationstechnologie erlaube es, die Finanzzentren der EU zu einer "Digitalen City of Europe" zu verbinden und damit die derzeitige Fragmentierung weitgehend zu beseitigen.

Das Bundesbank-Vorstandsmitglied räumte allerdings ein, dass es zahlreiche Hindernisse für ein solches Vorhaben gebe, zum Beispiel die politische Rivalität zwischen den Standorten. Als möglichen Ausweg sieht Wuermeling eine "marktgetriebene Spezialisierung, die Skaleneffekte erzeugen und das Innovationspotenzial stärken würde, was wiederum zu besseren Kostenstrukturen und Wettbewerbspositionen führen würde". Zwar dürften auch private Akteure mitunter divergierende oder sogar entgegengesetzte Interessen haben, doch müsse man vermeiden, den innereuropäischen Wettbewerb als Nullsummenspiel zu sehen.

Zudem braucht Europa laut Wuermeling eine bessere digitale Infrastruktur. "Für den Hochfrequenzhandel wurde ein eigenes Kabel zwischen London und New York verlegt - etwas ähnliches gibt es zwischen Paris und Frankfurt nicht", sagte Wuermeling.

