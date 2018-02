Die NordLB hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 83 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die negative Kursreaktion nach den Zahlen führte Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf Gewinnmitnahmen zurück. Die Ergebnisse der Kupferhütte hätten die Markterwartungen zwar leicht verfehlt, aber der Konzernumbau werde am Markt unterschätzt. Der begonnene Verkaufsprozess verdeutliche den Willen des Managements zur strategischen Neuausrichtung./bek/ajx Datum der Analyse: 15.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0076 2018-02-15/15:36

ISIN: DE0006766504